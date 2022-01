Beizadele cu instincte animalice! Manechin transformat in sac de box de catre iubit

O beizadea din Neamt, pripasita prin Iasi de cativa ani cu "biznisuri" girate de babacu, este protagonistul unor scene de violenta domestica de o cruzime rara. Patron al unei firme de proiectari, Andrei Stafi a ajuns un cunoscut al politistilor ieseni si al medicilor spitalului de psihiatrie din Bucium, dupa ce si-a agresat in mai multe randuri fosta iubita, atat in timpul relatiei cat si dupa.Iasiul a deveni in ultima vreme o pepiniera de beizadele pripasite de prin Neamt, Botosani sau ... citeste toata stirea