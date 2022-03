Benzinarii care au umflat preturile, calcati si amendati de ITM

Benzinariile din Iasi au intrat sub lupa institutiilor de control. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Iasi a realizat in ultima perioada o serie de verificari la benzinarii unde au verificat securitatea si sanatatea in munca si relatiile de munca.In urma a 43 de controale, inspectorii au gasit 85 de neconformitati. Acestia au dat 42 de sanctiuni dintre care opt amenzi in valoare de 35.000 lei. "Au fost identificate neconformitati in ceea ce priveste informatiile pe care angajatorii sunt ... citeste toata stirea