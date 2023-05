O noua locatie, cu un concept unic in regiunea de Nord-Est a Romaniei, s-a deschis in Ansamblul Palas - Berarium Tankeria Ursus. Iesenii se pot bucura de acum de berea Ursus nepasteurizata la Tank, care este adusa direct din fabrica producatorului, in maximum 24 de ore de la fabricare. BERARIUM este locul in care distractia si savoarea se intalnesc, prietenii se reunesc, iar muzica live si berea sunt vedetele serilor de vara si nu numai. Inaugurarea oficiala a locatiei a adunat aproximativ 1. ... citeste toata stirea