Bianca, o adolescenta din Iasi, merge 26 de km pe jos pana la scoala. "Mi-ar placea sa devin croitoreasa, dar nu vreau sa imi fac sperante prea mari"

Bianca Michiu, o eleva in varsta de 16 ani din comuna Sipote din judetul Iasi, este nevoita sa parcurga cate 26 de kilometri pe jos pentru a merge la scoala, atunci cand nu isi permite cei 20 de lei, necesari ca sa plateasca biletul la utobuz. Bianca locuieste alaturi de mama ei, care sufera de ciroza hepatica, si tatal Sebastian Michiu care, desi nu are un loc de munca stabil, aduce un ban in casa muncind cu ziua prin sat, potrivit Buna Ziua Iasi. Fata este eleva in clasa a IX-a la Liceul ... citeste toata stirea