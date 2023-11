Presedintele american Joe Biden a afirmat sambata ca Autoritatea Palestiniana ar trebui sa guverneze in cele din urma Fasia Gaza si Cisiordania, dupa razboiul Israel-Hamas, transmite Reuters."Pe masura ce ne straduim pentru pace, Gaza si Cisiordania ar trebui reunite sub o singura structura de guvernare, in cele din urma sub o Autoritate Palestiniana revitalizata, in timp ce lucram cu totii catre o solutie cu doua state", a spus Biden intr-un articol de opinie din Washington Post. ... citeste toata stirea