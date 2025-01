Bilant de exceptie al Operei Iasi in 2024. Primul spectacol din 2025 al teatrului liric iesean are loc pe 9 ianuarie

Opera Nationala Romana din Iasi pregateste in aceste zile primul spectacol al anului, "Barbierul din Sevilla", de Gioachino Rossini, care va avea loc pe 9 ianuarie, de la ora 18:30, in Sala Mare."Pasim plini de incredere intr-un an in care ne propunem sa oferim noi motive de bucurie publicului nostru drag, pe care-l iubim neconditionat. Sunt convins ca merituosul colectiv pe care am onoarea sa-l coordonez va reusi sa daruiasca si in 2025 momente de neuitat, spectacole iconice, care sa ramana ... citește toată știrea