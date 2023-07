Bilantul verificarii celor 75 de unitati din judet care acorda servicii de asistenta sociala duce la relocari, dar aduce si cateva sute de mii de lei din amenziNu mai putin de 75 de unitati care acorda servicii de asistenta sociala in judet au fost verificate de echipele mixte de control constituite prin ordinul prefectului Bogdan Cojocaru. "Obiectivul nu a fost de a cauta nod in papura cuiva. Aceste controale se fac de cele sapte institutii care merg in verificari si in timpul anului", a ... citeste toata stirea