De la alegerile locale din 2020, s-au scurs aproape 3 ani. Cu liberalii aflati la guvernare pe plan local, rezultatele pentru municipiul si judetul Iasi sunt dezastruoase."Chirica Mihai, primarul PNL al municipiului Iasi: are calitatea de suspect/inculpat/trimis in judecata in cel putin 4 dosare penale instrumentate de procurorii anticoruptie si antimafia.- Alexe Costel, presedintele PNL al Consiliului Judetean Iasi: are statutul de inculpat, trimis in judecata de procurorii DNA Bucuresti ... citeste toata stirea