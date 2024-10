Bilete de la 23 de euro pentru cursele TAROM

Compania TAROM pune in vanzare, in perioada 14 - 16 octombrie 2024, bilete de avion la tarife incepand de la 23 euro, pentru zborurile intr-un singur sens, pe toate rutele interne, a anuntat luni operatorul aerian national.Oferta este valabila pentru calatorii incepand din 11 noiembrie 2024."Asadar, din nou, la inceput de saptamana puteti face o alegere buna scurtand distanta si calatorind in Romania de la 23 euro pentru un zbor intr-un singur ... citește toată știrea