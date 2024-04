Biletele de calatorie CTP vor fi inlocuite cu carduri

* in prima etapa vor fi tiparite aproximativ 50.000 de carduri electronice * acestea vor putea fi incarcate prin intermediul aplicatiei mobile a CTP Iasi, precum si de la automatele de bilete si punctele de vanzare ale companieiCompania de Transport Public (CTP) lucreaza in aceasta perioada latiparirea primelor carduri de calatorie care urmeaza sa fie puse in curand in vanzare publicului. "Scopul nostru este sa oferim fiecarui calator confortul si usurinta de a obtine si utiliza un card de ... citește toată știrea