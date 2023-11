Consilierii locali vor aproba saptamana viitoare majorarea biletelor CTP, iar cresterea ar putea intra in vigoare din luna decembrie.Plenul Consiliului Local (CL) se va reuni pe 29 noiembrie, iar unul dintre proiectele de hotarare prespune aprobarea propunerii CTP de a creste tarifele: un bilet cu o calatorie va fi 3,5 lei (in prezent, 3 lei), iar cel cu doua calatorii va fi 7 lei (in prezent, 6 lei). O alta modificare vizeaza dublarea amenzilor: suprataxa de calatorie va creste de la 50 la ... citeste toata stirea