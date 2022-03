Biletul pe mijloacele de transport in comun, majorat la 3 lei, din iunie

Daca nu ar fi subventionat transportul local, pretul ar trebui sa fie cel putin dublu. In Cluj, Timisoara sau Oradea, biletele sunt mai scumpe. In Bucuresti sunt 3 lei, dar sunt valabile numai 90 de minute, fata de 120 de minute la Iasi.Compania de Transport Public (CTP) pregateste scumpirea tichetelor de calatorie. Masura va intra in vigoare pana in vara acestui an. Biletul cu o valabilitate de 120 minute va costa 3 lei, cu 20% mai mult fata de pretul actual. Pentru calatoriile in zona ... citeste toata stirea