"Biliard" pe sosea, dupa ce un sofer baut nu a vazut indicatorul Stop

Judecatorii au fost insa blanzi cu acesta, pe motiv ca e tanar si integrat in societate.Un tanar baut si-a transformat automobilul intr-o bila de biliard pe sosea, acrosand alte doua masini si un gard. Pana la urma, el a iesit cel mai "sifonat", pierzandu-si cunostinta la locul accidentului si ajungand ulterior in fata judecatorilor.Pe 21 septembrie 2020, la cateva minute dupa miezul noptii, Adrian Nita se afla la volanul unui Vokswagen inmatriculat in Germania. Intr-o intersectie, el nu a ... citeste toata stirea