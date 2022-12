Bine ametit, un nemtean a ajuns pe contrasens la intrarea in Motca. A provocat si un accident, singura victima fiind el insusi

Incidentul s-a petrecut in martie 2019, pe cand Irinel Isachi se indrepta spre Pascani, venind dinspre Roman, la volanul unui Audi.La intrarea in Motca, soferul a pierdut controlul volanului, a patruns pe sensul opus, s-a izbit de balustrada unui podet si s-a rasturnat apoi intr-un parau. Politistii ajunsi la fata locului nu s-au prea putut intelege cu soferul.Acesta fusese ranit usor, dar se exprima incoerent si era dezorientat, prezentand tulburari de echilibru, tremur si imprecizie in ... citeste toata stirea