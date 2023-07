Singura solutie cunoscuta de Serviciul de Imigrari la problemele legate de muncitorii straini veniti la munca in Iasi pare a fi expulzarea. Asta desi pentru firmele locale, aflate in mare criza de forta de munca, ei sunt la mare cautare, iar formalitatile pentru aducerea lor aici la munca dureaza adesea si sase luni de zile. La Iasi, intr-o singura zi, magistratii Curtii de Apel au anulat doua decizii de expulzare, in cazul unui indian si a unui libanez. Primul depusese online documentatia ... citeste toata stirea