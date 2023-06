Venita in Romania pentru a munci, o bengaleza a ajuns in situatia de a se cere expulzarea ei sub escorta. "Vina" femeii a fost aceea ca angajatorul iesean a trimis-o temporar sa munceasca in alta parte si pe alta pozitie decat cea contractata. Faptul ca Serviciul de Imigrari a scos-o responsabila pe bengaleza in loc sa se indrepte impotriva firmei care o angajare i-a surprins si pe judecatori. Fara a cunoaste limba romana, cu atat mai putin legislatia noastra, femeia semnase ce i se pusese in ... citeste toata stirea