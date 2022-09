Birocratii "specialisti" din sistemul educational, central si local, au adus haosul in scoli (P)

Proiectul "Romania Educata" se transforma din cauza lor in "Romania Esuata".Ori de cate ori vad decizii eronate, care influenteaza negativ educatia copiilor nostri, devin un critic dur la adresa decidentilor.1. E total incorecta eliminarea burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a si anularea celor rurale pentru elevii de liceu care invata in alta localitate decat cea de domiciliu.Ce vina au acesti copii care au nevoie de sprijin pentru a-si fauri un viitor mai bun? In loc sa ... citeste toata stirea