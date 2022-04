Birou pentru Protectia Animalelor, la Esiganasi. S-au facut si verificari

La data de 10 aprilie, in intervalul orar 08.00-12.00, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor Iasi impreuna politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Popricani si in cooperare cu Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi au desfasurat activitati informative in piata agroalimentara din localitatea Cirniceni, comuna Esiganasi, cu privire la operationalizarea Biroului pentru Protectia Animalelor.De asemenea s-a actionat pentru verificarea modului de ... citeste toata stirea