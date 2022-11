Blestem: Fratele agentului SRI care s-a batut in sala de forta, condamnat cu executare pentru violenta

O familie ieseana pare sa fie blestemata. Cei doi fii ai acesteia au intrat in conflict cu legea in urma unor incidente aproape stupide. Unul din tineri a ajuns in inchisoare, dupa un conflict fizic cu un deznodamant tragic. Celalalt este cercetat de politisti pentru lovire sau alte violente, ceea ce l-ar putea costa postul in cadrul SRI.Andrei Tapovet (foto) a intrat in atentia politiei saptamana trecuta, dupa un conflict cu un alt client al aceleiasi sali de fortape care o frecventa si el. ... citeste toata stirea