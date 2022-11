Blonda de la Drept, din Vaslui, i-a jurat iubire vesnica avocatului acuzat de omor calificat, care ar putea sta 25 de ani la inchisoare

Viata merge mai departe, pare sa-si fi spus avocatul iesean Sebastian Felecanu, acuzat ca si-a ucis iubita insarcinata, dupa ce ar fi aruncat-o de la etaj dupa o cearta. Zilele trecute, barbatul s-a casatorit in spatele gratiilor cu Luana Elena Bulgariu, o tanara din Vaslui, studenta la Drept. Femeia pare dispusa sa astepte oricat este necasar, avand in vedere ca proaspatul sau sot risca o pedeapsa de pana la 25 de ani daca va fi gasit vinovat.Sebastian Felecanu a fost plasat in spatele ... citeste toata stirea