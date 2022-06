Blue Air a suspendat mai multe curse de la Iasi

* sunt suspendate, pana in octombrie, zborurile (tur-retur) catre Torino, Bruxelles, Dublin, Dusseldorf si Munchen * decizia este surprinzatoare, avand in vedere faptul ca, in luna aprilie, Blue Air anunta ca va deschide o baza la IasiUna dintre cele mai mar companii low-cost care opera pe Aeroportul International Iasi a anuntat ca anuleaza zborurile programate in sezonul de vara pe cel putin 20 rute aeriene din si catre Romania. Este vorba de BlueAir, care, potrivit datelor din sistemul de ... citeste toata stirea