Blue Air anunta ca nu va relua zborurile pana la 10 octombrie

Compania aeriana Blue Air a anuntat vineri printr-un comunicat de presa ca "isi propune" sa reia zborurile abia din 10 octombrie, ceea ce inseamna ca pasagerii companiei care au achitat deja bilete pana la acel moment nu vor putea sa beneficieze de servicii.De altfel, Blue Air anunta in comunicat ca le transmi pasagerilor cu zboruri programate pana in data de 10 octombrie 2022 sa nu se mai prezinte la aeroporurile de plecare.Reprezentantii Blue Air arata ca firma nu are suficienti bani ... citeste toata stirea