Boa constrictor, pitoni regali si cameleoni cu un colorit de exceptie, intr-o expozitie exotica de reptile, la Palas Iasi, 27 ianuarie 2023

Palas le propune iesenilor, o expozitie inedita, unde vor putea sa admire unele dintre cele mai importante specii de reptile de pe glob. Expuse in terarii speciale, concepute astfel incat sa reproduca fidel habitatele in care traiesc, serpii, soparlele, cameleonii, dar si exemplarele de broaste testoase vor fi prezente in Atrium, in perioada 30 ianuarie - 8 februarie 2023. Vino impreuna cu familia si aflati mai multe despre aceste misterioase animale de la organizatorii evenimentului: ... citeste toata stirea