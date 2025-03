"Boala saraciei" loveste din plin Iasul

Tuberculoza continua sa ramana o problema majora de sanatate publica, afectand in special comunitati sarace, mai ales in zonele rurale unde accesul la serviciile medicale este limitat. Conditiile precare de trai, malnutritia si lipsa educatiei sanitare sunt factori care favorizeaza raspandirea tuberculozei, supranumita "boala saraciei", punand in pericol sanatatea populatiei.Medicii atrag atentia asupra necesitatii unor masuri urgente pentru preventie si tratament, subliniind importanta unei ... citește toată știrea