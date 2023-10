Nu vom face azi o analiza a tipurilor de tulburari de care sufera cea mai mare parte a liderilor politici, intrucat nu ne-am propus sa facem cercetare in acest articol, ci am dori sa ne oprim doar la analiza, pe scurt, a acestui sindrom care, din pacate, afecteaza tot mai mult omul politic contemporan in perioada mandatelor lui. Totusi, veti spune, nu toti oamenii politici sufera de acest sindrom, am vazut si oameni integri in diferite functii pe care nu i-a afectat setea de putere. Si, desigur, ... citeste toata stirea