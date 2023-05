Body-shamingul, bullyingul si standarele de frumusete, tematici puse in discutie la Romanian Creative Week. "Humans/Bodies/Images", o tentativa artistica de amplificare a empatieiCe inseamna Body Shaming? Cum ne impacteaza el la nivel psihologic? Iata doua intrebari importante puse in discutie prin arta la Romanian Creative Week, la Iasi, care vine in acest an la pachet cu teme grele si foarte actuale in randul tinerei generatii. Este cazul spectacolului "Humans/Bodies/Images", jucat marti ... citeste toata stirea