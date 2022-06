Bogdan Balaniscu, presedintele interimar al PSD Municipiul Iasi: Reforma organizatiei municipale continua! Iesenii vor vedea un partid total schimbat, format din oameni de buna-credinta! (P)

PSD Iasi continua procesul de reformare a organizatiei municipale. Chiar daca urmeaza perioada concediilor de vara, social-democratii din municipiul Iasi sunt preocupati sa continue reconstructia organizatiei, in baza principiilor statutare, in vederea convocarii Conferintei de alegeri, cel mai tarziu in toamna acestui an."Asa cum a anuntat in februarie si presedintele Marcel Ciolacu, in contextul rezultatelor modeste, incepand cu alegerile europarlamentare din 2019, organizatia municipala ... citeste toata stirea