Filiala judeteana #Iasi a PSD are de astazi un presedinte interimar. Bogdan Cojocaru, cel care pana acum a indeplinit functia de secretar executiv, a preluat sefia pana la organizarea Conferintei judetene de desemnare a noii structuri de conducere.Senatorul Maricel Popa, presedinte in ultimii 6 ani, a spus ca momentul semnifica o schimbare de stafeta catre mai tanara generatie."Am dus la bun sfarsit un mandat greu. Am preluat organizatia intr-unul dintre cele mai dificile momente din ... citeste toata stirea