Bogdan Cojocaru (PSD): "Un penal nu are ce cauta intre copii, este un exemplu prost de viata si moralitate" (P)

Cata inadecvare! Un dublu inculpat penal, judecat pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, instigare la delapidare si abuz in serviciu, a vorbit despre "modele de bune practici din administratie".Presedintele Consiliului Judetean, Costel Alexe, a fost invitat, astazi, sa le vorbeasca elevilor de-a XII-a de la Liceul de Informatica in cadrul proiectului educational "de orientare in cariera si dezvoltare personala".