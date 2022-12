Bogdan Crucianu - consilier local PSD il acuza pe Timofciuc (USR) ca ii copiaza proiecte

Bogdan Crucianu este liderul consilierilor locali PSD iar Razvan Timofciuc, consilier din partea USR."Consilierii locali social-democrati ii ofera meditatii gratuite useristului Razvan Timofciuc in ceea ce priveste identificarea unor posibile investitii pentru comunitatea ieseana, cu scopul transformarii acestora in proiecte. Si asta dupa ce proiectele sunt aprobate si sunt identificate sursele de finantare. Venim, prin acest demers, in sprijinul lui Razvan Timofciuc alias "omul tau din ... citeste toata stirea