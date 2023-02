Bogdan Crucianu, consilier PSD: cerem transparentizarea desemnarii CA-urilor societatilor Primariei Iasi

Consilierii locali PSD cer transparentizarea procesului de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie ale societatilor comerciale aflate in subordinea Primariei Iasi. Astfel, in ultima sedinta a executivului, Bogdan Crucianu liderul social-democratilor a solicitat ca reprezentantii Consiliului Local sa poata participa la aceste intalniri in calitate de invitati."Cred ca toti consilierii locali interesati ar trebui sa participe la aceste selectii, avand calitatea de invitati, ... citeste toata stirea