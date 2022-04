Bolile transmisibile vor trebui obligatoriu raportate oficial

Ministerul Sanatatii (MS) pregateste un proiect de Hotarare de Guvern referitor la modul de colectare si raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile.In acest moment, proiectul este in transparenta decizionala. Conform acestuia, furnizorii de servicii medicale, atat din sistemul public cat si din cel privat, vor avea obligatia sa raporteze bolile transmisibile, existand in acest sens o fisa unica de raportare. Aceasta se trimite catre Directia de Sanatate Publica in termen ... citeste toata stirea