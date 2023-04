Cel mai mare spital privat din Iasi nu are contract cu o firma de salubritate. Deseurile menajere si medicale sunt aruncate intr-un container ruginit, descoperit si nesecurizat, aflat in fata spitalului. Modul de depozitare a acestor reziduri medicale poate fi extrem de periculos in cazul unor scurgeri cauzate de intemperii sau a pulverizarii continutului in aer. Administratorii spitalului, ale carui avize de functionate au fost obtinute in imprejurari cat se poate de circumspecte, nu au ... citeste toata stirea