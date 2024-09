Duminica, 29 septembrie 2024, de la ora 11:00, Ateneul National din Iasi in colaborare cu Marionnette Show, va invita la premiera spectacolului de teatru pentru copii BomboNica - Laboratorul de dulciuri, in Sala Mare de Spectacole "Radu Beligan".Spectacolul BomboNica - Laboratorul de dulciuri este a opta premiera de teatru din acest an. Inca din anul 2016, Ateneul iesean colaboreaza cu trupa Marionnette Show, prezentand peste zece spectacole de teatru pentru copii.Subiectul spectacolului ... citește toată știrea