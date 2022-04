Bonus de peste un milion de euro pentru Ronaldo dupa tripla reusita in meciul cu Norwich City

Cristiano Ronaldo a reusit o tripla pentru echipa lui, Manchester United, in meciul cu Norwich City, scor 3-2, disputat, sambata, pe teren propriu, in etapa a XXXIII-a a Premier League.Cu cele trei goluri marcate, care au reprezentat tripla cu numarul 60 din cariera, Ronaldo a ajuns la 21 de reusite pentru United in acest sezon, in toate competitiile.Potrivit The Sun, citta de RMC Sport, o clauza din contractul portughezului prevede un bonus de 750.000 de lire sterline (900.000 de euro), in ... citeste toata stirea