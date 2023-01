Bordelul de la scoala de santaj BebiAuto din Iasi! Dosarul "Tate de Iasi", manechine, sex, santaj si reglari de conturi in stil mafiot

Florin Iulian Birsan, patronul scolii de soferi Bebi Auto, a fost trimis recent in judecata pentru mai multe capete de acuzate de la distrugere, santaj si hartuire. Acesta corupea eleve, dar si angajate, pe care ulterior le santaja cu imagini sau filmulete compromitatoare. Atunci cand acestea se avantau in alte relatii, Birsan recurgea la cele mai incredibile metode de intimidare, de la distrugeri de masini si pana la santaj. 7Est va prezinta, in exclusivitate, mai multe marturii ale unor ... citeste toata stirea