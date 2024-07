Borderline Art Space Iasi: Expozitia absolventilor Foto-Video 2024 // Graduation Highlights 2024

In intervalul 8 iulie - 15 august 2024, la Borderline Art Space din Iasi va avea loc "Expozitia absolventilor Foto-Video 2024 // Graduation Highlights 2024", un demers de promovare a tinerilor artisti ajuns la a noua editie.Evenimentul este organizat in colaborare cu Specializarea Fotografie, video, procesarea computerizata a imaginii din cadrul Facultatii de Arte Vizuale si Design, Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" din Iasi.Expozitia, care are deschiderea luni, 8 iulie, de la ... citește toată știrea