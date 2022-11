BorgWarner Romania a deschis o clinica medicala pentru angajatii sai in parteneriat cu Reteaua de sanatate REGINA MARIA (P)

Iasi, Romania, 15 noiembrie 2022 - Prima clinica medicala privata, deschisa pe o platforma industriala in Nord-Estul Romaniei, a fost inaugurata oficial in incinta fabricii BorgWarner din Iasi. Noua clinica REGINA MARIA asigura asistenta 24/7 si servicii medicale 100% gratuite pentru angajatii BorgWarner.Clinica are o suprafata de 110 m2 si ofera servicii pentru cinci specialitati medicale: medicina muncii, medicina interna, reumatologie, endocrinologie si analize de laborator; toate acestea ... citeste toata stirea