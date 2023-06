De la doua locuinte (o casa si un apartament) in anul 2015 si economii in conturi de aproape 30.000 de euro tot atunci, botosaneanul Doru Viorel Alupoaei, "uns" sef al Finantelor iesene anul trecut, se poate lauda in 2023 cu sase imobile.Mai exact, cinci apartamente si o casa de locuit. Pe langa acestea, si cu economii triple in banci, de aproximativ 95.000 de euro. Sunt informatii care apar in cea mai recenta declaratie de avere completata de seful Directiei Generale Regionale a Finantelor ... citeste toata stirea