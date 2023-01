Bozankaya face lumina: tramvaiele au avut o problema de soft, rezolvata imediat!

Producatorul turc Bozankaya a venit ieri cu unele precizari dupa ce mass-media a relatat o serie de defectiuni tehnice la mai multe dintre tramvaiele din Iasi, in perioada octombrie-decembrie 2022, printre care franarea brusca a vehiculelor, tendinta de a pleca cu spatele si uzarea paletelor pantografelor * "Toate vehiculele Bozankaya sunt in conformitate cu cerintele tehnice si cu normele Uniunii Europene mentionate in caietul de sarcini, si detin omologare de tip UE", spun oficialii ... citeste toata stirea