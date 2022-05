Brandul Congress Hall inaugureaza o noua sala premium de evenimente la Family Market Miroslava, cel mai nou proiect de retail al companiei IULIUS

Evenimentele speciale merita un loc inedit, unde amintirile sa se creioneze armonios, iar brandul Congress Hall a reusit, in cei 10 ani de prezenta, sa indeplineasca toate dorintele, prin serviciile de inalta clasa, detaliile fine si atmosfera eleganta. Serviciile premium ale Congress Hall se vor regasi si in noua sala de evenimente inclusa in proiectul Family Market din Miroslava, care va fi inaugurat in al doilea trimestru al acestui an.Centrat pe oameni si pe calitatea vietii lor, Family ... citeste toata stirea