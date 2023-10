Primele magazine din estul tarii ale grupului de moda Calzedonia s-au inaugurat, in ansamblul Palas. Locatiile retailerului italian completeaza oferta diversificata de shopping, adaptata tendintelor actuale, si se alatura galeriei de branduri new-entry din aceasta toamna. Inaugurarile de noi magazine premium din Palas vor continua in perioada urmatoare.Destinatie de shopping preferata in regiune, Palas continua sa aduca pasionatilor de moda branduri internationale de succes. Printre ... citeste toata stirea