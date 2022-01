BROW Bar & More a deschis in ansamblul Palas o locatie dedicata stilizarii sprancenelor

Modelarea sprancenelor este conceptul care a revolutionat industria beauty de-a lungul timpului. Aparute recent, tehnici precum laminarea sau micropigmentarea au deschis o noua era in industrie. BROW Bar & More a inaugurat recent, in ansamblul Palas, primul salon din Iasi specializat in design-ul sprancenelor.De curand, in ansamblul mixed-use Palas, a fost inaugurat BROW Bar & More, unde cei care vor ca sprancenele lor sa fie perfecte beneficiaza de tratamente personalizate. Aflata la ... citeste toata stirea