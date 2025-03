Brutarie din Iasi, inchisa de Piedone. Painea era fabricata in mizerie, rugina si pereti crapati

Imediat ce si-a facut publica adresa de mail la care pot fi facute sesizari, au inceput sa curga reclamatiile la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Cristian Popescu Piedone a inchis o brutarie din Iasi, pe termen nelimitat, "pana la renovarea totala a intregului spatiu si dotarea cu utilaje conform standardelelor".Cu greu si-au imaginat comisarii de la Protectia Consumatorului ca fabrica din Iasi, in care au venit in control, este una in care se face paine din care mananca ... citește toată știrea