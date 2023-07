In cursul zilei de astazi sunt asteptate rezultatele atat la testele de laborator efectuate pe cadavrele de animale, cat si la probele prelevate de la cei trei pacienti banuiti de infectie cu antrax ("buba neagra", popular, din cauza leziunii care are o protuberanta de culoare neagra in centru). Surse din ambele institutii - Directia Sanitar Veterinara si Spitalul de Boli Infectioase - au explicat pentru "Ziarul de Iasi" ca toate semnele clinice duc catre diagnosticul de antrax, iar rezultatul ... citeste toata stirea