Bucuria revederii cu prietenii: 60 de zile de munca pentru comunitate pentru un sofer prins cu 3,3 "la mie"

De bucurie ca s-a intors acasa dupa o absenta de doua luni, un iesean a baut cu prietenii pana noaptea tarziu. Nu s-a intamplat nimic grav atunci, dar a doua zi s-a urcat la volan. Halul de betie in care se afla l-a adus in fata judecatorilor.Mihai Dulgheriu lucreaza la Ploiesti, unde efectueaza bransamente de gaz. In februarie, s-a intors acasa, la Dumesti, impreuna cu doi prieteni. A baut cu acestia de la ora 17.00 pana dupa miezul noptii, consumand cu ei doua bidoane de bere a 2,5 litri si ... citeste toata stirea