Primaria va cheltui fonduri pe noi studii tehnice in relatie cu construirea unor pasaje. Sunt idei vehiculate aproape an de an, cu atat mai mult in anul super-electoral 2024, dar implementarea se lasa asteptata. Banii sunt alocati prin intermediul bugetului local care va fi supus aprobarii Consiliului Local (CL) la inceputul saptamanii viitoare.O surpriza din buget vizeaza (re)aparitia proiectarii pasajelor din Podu Ros. In martie 2021, Primaria a stabilit un proiectant, in urma unei