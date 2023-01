Bugetul Iasului a trecut ca trenul prin gara. USR face blat si mimeaza opozitia. PSD se declara singur impotriva

Primarul Mihai Chirica (PNL) a obtinut, ieri, fara emotii, aprobarea bugetului Iasului pe anul in curs. Liberalii au majoritatea in plen, iar la nivel de comisii, pas procedural decisiv, au reusit sa-i tocmeasca pe consilierii USR astfel incat bugetul sa ajunga la vot in plen. Proiectul a trecut in forma dorita de primar, fara surprize.Solicitarea societatii civile de amanare a votului, pentru organizarea unor dezbateri publice, nu a avut ecou in plen. Sedinta Consiliului Local (CL) a inceput ... citeste toata stirea