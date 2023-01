Bugetul judetului pe 2023. Episodul I, o prezentare cetoasa din care se vede totusi ca Bihorul si Clujul sunt inaintea Iasului

Propunerea de buget al administratiei judetului, afisata discret pe site-ul Consiliului Judetean, nu pare sa aduca nici in 2023 acea dezvoltare si acea plusvaloare promise iesenilor inca dinaintea alegerilor locale din 2020. Incomplet si cu greseli, numarul de pagini al "proiectului" aflat in consultare publica este mai redus ca oricand, doar 16. Am primit asigurari ca suita de cifre ordonate exclusiv in tabele de la un capat la altul al documentului va fi explicata zilele acestea pe intelesul ... citeste toata stirea