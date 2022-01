Bugetul local nu multumeste pe toata lumea

Reprezentantii USR sustin ca bugetul Iasului propus de Mihai Chirica este unul fantezist * in opinia liderilor acestei formatiuni, propunerile municipalitatii nu raspund nevoilor orasuluiTrafic, piste, spatii verzi, stadion, parcari, fluidizare, amenajare, asfaltare, biciclete, Bucium, extindere. Acestea sunt, in opiniilor iesenilor, prioritatile orasului, sau cel putin asa au dat de inteles reprezentantii USR Iasi, care sustin ca au realizat un sondaj de opinie in randul cetatenilor. "Am ... citeste toata stirea